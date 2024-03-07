Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался относительно ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. По словам Деменко, произошедшее с Промесом неприятно, однако футболист должен выступить с заявлением и объяснить свою позицию для сглаживания ситуации.
«Думаю, что Промес должен выступить с каким-то заявлением. Прежде всего он, наверное, поблагодарит руководство клуба. После этой ситуации, конечно, осадок есть», - передает слова Деменко Betonmobile.ru.
Напомним, что суд Нидерландов приговорил Промеса к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нанесения увечий своему двоюродному брату. Также сейчас Квинси находится под домашним арестом в ОАЭ, из-за того, что он скрылся с места ДТП.
Экс-игрок "Спартака" Деменко: Промес должен выступить с заявлением после этой ситуации
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился своими мыслями относительно форварда «красно-белых» Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"