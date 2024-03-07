Бывший полузащитник «Эвертона», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о матче «железнодорожников» против «Динамо» и о перспективах команды. По словам Билялетдинова, в противостоянии с «бело-голубыми» «красно-зеленые» были хуже подготовлены, а их соперники провели более цельный матч, что и позволило им победить.
«По одному матчу тяжело судить, но команда, которая хочет бороться за медали в турнирной таблице, она прям сразу должна стартовать туда по очкам. Надеюсь, еще есть ресурсы», - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».
Билялетдинов: надеюсь, что у "Локомотива" остались ресурсы для борьбы за медали в РПЛ
Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился своими надеждами на успех «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"