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Билялетдинов: надеюсь, что у "Локомотива" остались ресурсы для борьбы за медали в РПЛ

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Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился своими надеждами на успех «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Бывший полузащитник «Эвертона», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о матче «железнодорожников» против «Динамо» и о перспективах команды. По словам Билялетдинова, в противостоянии с «бело-голубыми» «красно-зеленые» были хуже подготовлены, а их соперники провели более цельный матч, что и позволило им победить.

«По одному матчу тяжело судить, но команда, которая хочет бороться за медали в турнирной таблице, она прям сразу должна стартовать туда по очкам. Надеюсь, еще есть ресурсы», - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».

Локомотив Билялетдинов Д.
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