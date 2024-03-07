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De Telegraaf: Промес позорит российский и нидерландский футбол

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Журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс критически высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
Фото: "РИА Новости"
Журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился своим комментарием относительно футболиста «Спартака» Квинси Промеса. По словам Каптейнса, Промес является безответственным футболистом. А также Каптейнс отметил, что в недавно выпущенной песне Квинси под названием 100 Stones, нападающий ссылается на собственные уголовные дела, что является, по мнению журналиста, не смелым, а глупым поступком.

«Квинси позорит и голландский, и российский футбол. Может быть, голландский футбол немного больше, потому что он сыграл 50 матчей в национальной сборной», - передает слова Каптейнса «СЭ».

Промес Спартак
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