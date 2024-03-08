– Его поведение — безобразие, я не могу ничего сказать про него. “Спартаку” нравятся такие люди, как Промес — вот пусть и сюсюкаются, возятся и нянчатся с ним.
Напомним, в феврале Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков. В Нидерландах его приговорили с шести годам тюремного заключения. В том же месяце нападающий “Спартака” стал виновным в ДТП в Дубае, где скрылся с места происшествия. Полиция ОАЭ не выпустила голландца из страны, когда тот хотел вернуться в Россию. 12 марта в ОАЭ по делу Промеса будет суд.
Источник: “РБ Спорт”
Канчельскис: “Спартаку” нравятся такие люди, как Промес — вот пусть и сюсюкаются с ним
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о скандальной ситуации с Квинси Промесом из московского “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"