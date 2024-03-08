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Агент Кутицкого: сейчас в "Динамо" конкуренция такая, которой, наверное, нет ни в одной команде РПЛ

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Агент полузащитника "Динамо" Александра Кутицкого Алексей Сафонов поделился информацией о восстановлении игрока.
Фото: ФК "Динамо"
- Сашу постепенно готовят, он уже в общей группе. В матче с "Локомотивом" он был в заявке, на него рассчитывают. Но сейчас в "Динамо" конкуренция такая, которой, наверное, нет ни в одной команде РПЛ. На тренировках нужно доказывать все.

Александр Кутицкий, выступающий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии московского "Динамо". В настоящее время 22-летний игрок восстанавливается после проблем с приводящей мышцей правого бедра. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 6 матчах за "бело-голубых" во всех турнирах, провел на поле 306 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт"

Кутицкий Динамо
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