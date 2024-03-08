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Федотов - о победе над "Крыльями Советов": нам нужно было показать нашу подготовку и уверенность в своих силах

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги после матча с "Крыльями Советов" в 20-м туре РПЛ (2:0).
Фото: Чемпионат.com
- Сегодня нам нужно было показать нашу подготовку и уверенность в наших силах, как команда. Мы говорили, что, если оставим на поле все без остатка и сыграем на максимуме с открытой душой, то это путь к победе.

В пятницу, 8 марта, московский ЦСКА в Самаре обыграл "Крылья Советов" во встрече 20-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дублем отметился защитник "армейцев" Виллиан Роша. Благодаря этой победе команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Напомним, в прошлом туре "красно-синие" на своем поле сыграли вничью с "Оренбургом", упустив победу на последних минутах игры (1:1).

Источник: "Чемпионат"

Федотов ЦСКА Крылья Советов
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