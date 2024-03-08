Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Генич: "Краснодар" не будет бороться за чемпионство пока не станет играть от себя

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал поражение "Краснодара" от "Ростова" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Краснодар" не будет бороться за чемпионство пока не станет постоянно играть от себя, а не подстраиваясь под соперника.
Исключительно моя, пусть и спорная, оценка увиденному в первых двух матчах", - написал Генич в своем Telegram-канале.

Матч 20-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Краснодаром" завершился победой хозяев со счетом 2:1. Лучшим игроком матча стал иранский полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби, записавший на свой счет оба гола "южан".

По итогам матча у "Краснодара" осталось 39 очков в чемпионате России. Отставание "Зенита" по-прежнему составляет 2 очка, однако "сине-бело-голубые" проведут свой матч завтра и, в случае победы, будут опережать "горожан" на одно очко. В 20-м туре РПЛ "Зенит" встретится с "Уралом".

Генич Краснодар Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится