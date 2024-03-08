"Мне кажется, что мы не так много мячей обрезали. Будем смотреть статистику, в первую очередь статистику единоборств. Показалось, что в первом тайме мы проигрывали борьбу. Не знаю, исправил бы что-то Сперцян. "Краснодар" выбыл из чемпионской гонки? Разговоров всегда много. Они были и до этих матчей. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сафонов.
"Краснодар" уступил на выезде "Ростову" в 20-м туре чемпионата России. "Южное дерби" завершилось со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. "Краснодар" остается на 1-м месте в турнирной таблице с 39-ю очками в 20-ти матчах. На счету "Зенита" 37 очков после 19-ти игр и матч с "Уралом" в запасе.
В случае победы в своем матче "Зенит" поднимается на 1-ю строчку и опередит "Краснодар". В текущем сезоне лишь дважды "быки" опускались ниже первого места - после матча 3-го тура с "Пари НН" и после поражения от "Урала" в 16-м туре. В 2024-м году "Краснодар" провел 2 матча в чемпионате России и набрал в них всего одно очко.
Источник: "РБ Спорт"
Сафонов: "Краснодар" выбыл из чемпионской гонки? Разговоров всегда много
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал поражение своего клуба от "Ростова" в 20-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"