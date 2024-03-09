– Думаю, где закончить свою карьеру. Очень хочу, чтобы это было в “Спартаке”, поговорю с командой об этом. Надеюсь, мне дадут такой шанс.
Отметим, что Ари сейчас 38 лет. Его действующее трудовое соглашение с клубом “Атлетико Сеаренсе” рассчитано до декабря 2025 года. Форвард из Бразилии имеет российское гражданство.
Напомним, в составе московского “Спартака” Ари выступал с 2010 по 2013 год.
Источник: “Матч ТВ”
Ари: хочу закончить свою карьеру в “Спартаке”
Футболист “Атлетико Сеаренсе” Ари хочет вернуться в московский “Спартак”.
Фото: РИА Новости