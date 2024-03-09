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Давила: хотим выиграть чемпионат и кубок, мы очень сильная команда

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы готовились очень хорошо, предсезонный сбор провели великолепным образом, потому что мы хотим выиграть чемпионат и кубок. Будем сражаться, в мае мы посмотрим, кто сможет это сделать. Способен ли ЦСКА решить эти две задачи? Абсолютно уверен, мы очень сильная команда, которая демонстрирует огромное единение и сплочение. Именно так и можно решить важные задачи", - цитирует Давилу "ТАСС".

В текущем сезоне нападающий провел за московский клуб 17 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermartk оценивает 26-летнего чилийца в 5,5 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Московский клуб сыграл вничью с "Ростовом" 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России. Ответная встреча состоится 12-го марта в Москве.

ЦСКА Давила
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