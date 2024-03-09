"Чемпионат - это длинное соревнование. Сегодня все идет хорошо, но это не значит, что завтра будет то же самое. Нужно много работать. Уверен, что мы это понимаем. "Ахмату" нужны очки. Даже одно очко из Москвы - это для них плюс. Они будут биться, воевать. Так что мы не должны уступить им в борьбе", - сказал Личка.
"Динамо" примет на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Клуб из столицы Чечни располагается на 12-м месте после 19-ти матчей с 20-ю очками в активе. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего 1 очко. В минувшем туре "Ахмат" одолел "Урал" с минимальным счетом 1:0.
"Динамо" занимает 3-ю строчку с 35-ю очками. В случае победы "бело-голубые" сократят отставание от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" до 1-го и 2-х очков соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: "Ахмату" нужны очки. Они будут воевать
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо"