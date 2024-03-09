Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 3 2 3
АкронЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Волгарь
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Лутон ТаунЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Кадис
2 - 0 2 0
АтлетикоЗавершен
Гранада
1 - 1 1 1
Реал Сосьедад1 тайм
Жирона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
4 - 2 4 2
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ФрозинонеЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
Интер2 тайм
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 3 3 3
КёльнЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бавария
8 - 1 8 1
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 2 0 2
ЛионЗавершен
Ланс
23:00
БрестНе начат

Личка: "Ахмату" нужны очки. Они будут воевать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо"
"Чемпионат - это длинное соревнование. Сегодня все идет хорошо, но это не значит, что завтра будет то же самое. Нужно много работать. Уверен, что мы это понимаем. "Ахмату" нужны очки. Даже одно очко из Москвы - это для них плюс. Они будут биться, воевать. Так что мы не должны уступить им в борьбе", - сказал Личка.

"Динамо" примет на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Клуб из столицы Чечни располагается на 12-м месте после 19-ти матчей с 20-ю очками в активе. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего 1 очко. В минувшем туре "Ахмат" одолел "Урал" с минимальным счетом 1:0.

"Динамо" занимает 3-ю строчку с 35-ю очками. В случае победы "бело-голубые" сократят отставание от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" до 1-го и 2-х очков соответственно.

Источник: "Матч ТВ"

Динамо Ахмат Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится