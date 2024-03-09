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Тренер "Пари НН" Юран - об игре с "Рубином": в первом тайме играли в атаку, нашли свой момент

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран похвалил свою команду за игру с "Рубином" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Парни - молодцы. Поздравил их, они это сделали. "Рубин" - тяжёлая квалифицированная команда, квалифицированный тренер у них работает. В этом плане нужно было сделать то, что мы наигрывали, что смотрели у "Рубина". В первом тайме мы играли в атаку, нашли свой момент. А во втором тайме мы активно оборонялись. Есть и претензии, разберём потом, но больше положительных моментов", - сказал Юран.

"Пари НН" одержал победу в выездном матче в Казани над местным "Рубином" в рамках 20-го тура российского чемпионата. Единственный гол был забит на 5-й минуте игры - отличился полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин. После победы в очном матче клуб из Нижнего Новгорода отстает от "Рубина" в турнирной таблице всего на 1 очко (28 очков против 29-ти).

"Рубин" и "Пари НН" занимают, соответственно, 7-е и 9-е места в таблице РПЛ после 20-ти туров. Между ними располагаются самарские "Крылья Советов", у которых столько же очков в активе, сколько у "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

Нижний Новгород Юран Рубин
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