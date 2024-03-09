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Смородская: Абаскаль не является адекватным тренером, его нужно уволнять

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль вообще не является адекватным тренером. Ни игру не поставил, ни атмосферы не создал. Однозначно его надо увольнять. Видимо, там какие-то плохие условия по контракту, поэтому с этим решением руководители не торопятся", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством клуб стал бронзовым призером в сезоне-2022/2023. После 19-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. В 20-м туре команда сыграет с воронежским "Факелом". "Красно-белые" уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Смородская Локомотив Спартак Абаскаль
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