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Источник: судья Москалев не объявил о своем решении в матче "Оренбург" - "Балтика" из-за технической невозможности

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Стала известна причина, почему судья Владимир Москалев не смог объявить о своем решении во время матча «Оренбург» - «Балтика».
Фото: Global Look Press
Сегодня, 10 марта, во время матча «Оренбург» - «Балтика» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся спорный эпизод, для решения которого арбитр встречи Владимир Москалев прибег к помощи видеоассистентов.

По информации источника, главный судья матча не смог объявить о своем решении из-за того, что технический функционал такого рода можно разместить только 4-5 стадионах в одном туре РПЛ. В этот раз стадион «Газовик» стал одним из тех, на котором отсутствовала подобная техническая возможность.

Сообщается, что в двух оставшихся матчах тура, а именно «Локомотив» - «Сочи» и «Спартак» - «Факел», будет присутствовать данная техническая возможность.

Источник: телеграм-канал Шеф-поVAR.

Оренбург Балтика Москалев
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