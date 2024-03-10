Сегодня, 10 марта, во время матча «Оренбург» - «Балтика» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся спорный эпизод, для решения которого арбитр встречи Владимир Москалев прибег к помощи видеоассистентов.
По информации источника, главный судья матча не смог объявить о своем решении из-за того, что технический функционал такого рода можно разместить только 4-5 стадионах в одном туре РПЛ. В этот раз стадион «Газовик» стал одним из тех, на котором отсутствовала подобная техническая возможность.
Сообщается, что в двух оставшихся матчах тура, а именно «Локомотив» - «Сочи» и «Спартак» - «Факел», будет присутствовать данная техническая возможность.
Источник: телеграм-канал Шеф-поVAR.
Источник: судья Москалев не объявил о своем решении в матче "Оренбург" - "Балтика" из-за технической невозможности
Стала известна причина, почему судья Владимир Москалев не смог объявить о своем решении во время матча «Оренбург» - «Балтика».
Фото: Global Look Press