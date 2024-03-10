"Балтика" вошла в тройку команд с самыми продолжительными безголевыми сериями в РПЛ

«Балтика» не смогла поразить ворота «Оренбурга» (0:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» не смогла отличиться результативным действием в противостоянии 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга» (0:1). Это стал восьмой матч кряду в рамках чемпионата России, что позволило «Балтике» попасть в тройку команд, у которых на счету самые длительные безголевые серии в РПЛ.



Третье место занимает «Балтика», у которой 8 матчей без голов. На втором месте антирейтинга располагается «СКА-Хабаровск», который в сезоне 2017/2018 не смог отличиться в 10 матчах кряду. Лидером является «Томь», томский коллектив провел 12 безголевых встреч кряду в сезоне 2011/2012.