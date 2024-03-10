Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен
Алания
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
0 - 4 0 4
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
Бетис
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
ЭмполиЗавершен
Ювентус
0 - 1 0 1
Аталанта1 тайм
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
Хоффенхайм2 тайм
Байер
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
2 - 2 2 2
РеймсЗавершен
Страсбург
0 - 1 0 1
МонакоЗавершен
Метц
1 - 0 1 0
КлермонЗавершен
Гавр
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Лилль
1 - 2 1 2
Ренн2 тайм
Марсель
22:45
НантНе начат

Экс-вратарь ЦСКА Новиков: "армейцы" добились закономерной победы над "Крыльями Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о победе «армейцев» над «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший голкипер сборной СССР и ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием относительно победы «красно-синих» над «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Новикова, для «Крыльев Советов» грядущая игра против «Зенита» будет определяющей, так как после двух поражений кряду им нужно хотя бы не проиграть, чтобы получить эмоциональный заряд.

«Я думаю, что ЦСКА добился закономерной победы над «Крыльями Советов». Команда была сильнее и заслуженно победила. Впрочем, если бы не отбитый пенальти Акинфеевым, то исход мог бы быть другим», - передает слова Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА Новиков Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится