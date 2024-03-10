Бывший голкипер сборной СССР и ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием относительно победы «красно-синих» над «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Новикова, для «Крыльев Советов» грядущая игра против «Зенита» будет определяющей, так как после двух поражений кряду им нужно хотя бы не проиграть, чтобы получить эмоциональный заряд.
«Я думаю, что ЦСКА добился закономерной победы над «Крыльями Советов». Команда была сильнее и заслуженно победила. Впрочем, если бы не отбитый пенальти Акинфеевым, то исход мог бы быть другим», - передает слова Новикова «РБ Спорт».
Экс-вратарь ЦСКА Новиков: "армейцы" добились закономерной победы над "Крыльями Советов"
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о победе «армейцев» над «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА