"Я еще до начала матча говорил, что кто сыграет в лучший футбол, тот и выиграет. Наверное, мы сыграли лучше. Забили, не пропустили, проявили характер. Ребята молодцы, что сыграли с большим желанием и огромной целеустремленностью. Зная, какой антураж стоял до матча: "Реванш, реванш", нас это немного подстегивало", - заявил Ташуев.
Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Факелом" завершился уверенной победой гостей (2:0). По голу на свой счет записали нападающий Евгений Марков и полузащитник Данил Пруцев (автогол). Напомним, матч первого круга между этими же командами в Воронеже завершился победой "Факела" с тем же счетом.
"Факел" набрал 25 очков в 20-ти турах и занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету "Спартака" 31 очко. "Красно-белые" расположились на 6-й строчке за 10 туров до конца чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев - о победе "Факела" над "Спартаком": все говорили про реванш, и нас это подстегивало
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал, за счет чего его команда переиграла "Спартак" в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"