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Нападающий "Факела" Марков: может, для "Спартака" это поле тоже было плохое

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Форвард "Факела" Евгений Марков поделился мыслями после победы над "Спартаком" в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Матч ТВ"
- Может, для "Спартака" это поле тоже было плохое. Для нас вообще все поля прекрасные. В чем секрет успеха? В каждодневной работе. Мы все — трудяги. Вчера отработали больше, чем на 100 процентов. Могли бы забить третий гол? Да нет, наверное. Двух хватит.

Вчера, 10 марта, московский "Спартак" в рамках 20-го тура РПЛ принимал в "Лужниках" воронежский "Факел". Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Напомним, в октябре прошлого года в игре 13-го тура воронежцы также обыграли "красно-белых" (2:0), и тогда московская команда раскритиковала состояние домашнего поля "Факела".

Подопечные Сергея Ташуева набрали 25 очков и расположились на 11 месте после 20 сыгранных матчей. В следующем туре чемпионата России воронежская команда примет у себя дом "Оренбург".

Источник: "СЭ"

Марков Факел Спартак
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