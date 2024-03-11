- Может, для "Спартака" это поле тоже было плохое. Для нас вообще все поля прекрасные. В чем секрет успеха? В каждодневной работе. Мы все — трудяги. Вчера отработали больше, чем на 100 процентов. Могли бы забить третий гол? Да нет, наверное. Двух хватит.
Вчера, 10 марта, московский "Спартак" в рамках 20-го тура РПЛ принимал в "Лужниках" воронежский "Факел". Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Напомним, в октябре прошлого года в игре 13-го тура воронежцы также обыграли "красно-белых" (2:0), и тогда московская команда раскритиковала состояние домашнего поля "Факела".
Подопечные Сергея Ташуева набрали 25 очков и расположились на 11 месте после 20 сыгранных матчей. В следующем туре чемпионата России воронежская команда примет у себя дом "Оренбург".
Источник: "СЭ"
Нападающий "Факела" Марков: может, для "Спартака" это поле тоже было плохое
Форвард "Факела" Евгений Марков поделился мыслями после победы над "Спартаком" в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Матч ТВ"