"Есть уверенность, что "Ахмат" не вылетит из РПЛ? "Ахмат" не вылетит. Могу ли пообещать? Да, я говорю об этом", - приводит слова Шелии "Матч ТВ".
В субботу, 9 марта, в рамках 20-го тура РПЛ "Ахмат" в гостях проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:0. Это поражение стало для грозненской команды 10-м в нынешнем сезоне чемпионата России. Также в активе "Ахмата" 5 побед и 5 ничьих. На данный момент грозненцы с 20 набранными очками занимают 12 место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей их отделяет всего один балл.
Шелия: "Ахмат" не вылетит из РПЛ
Вратарь "Ахмата" Гиоргий Шелия пообещал, что клуб не вылетит по итогам сезона в Первую лигу.
Фото: "Матч ТВ"