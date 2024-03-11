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Быстров – о возможной отставке Абаскаля: пофиг кто! Главное не он!

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Бывший футболист московского “Спартака” Владимир Быстров отреагировал на слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
– Пофиг кто! Главное не Абаскаль! Какая уже разница? Понятно, что он не оправдал надежд и доверия, – приводит слова Быстрова “СЭ”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль покинет должность главного тренера московского “Спартака”. По данным инсайдера Ивана Карпова, отставка испанца – это уже решенный вопрос.

Напомним, действующий трудовой договор Абаскаля со “Спартаком” рассчитан до лета 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

Быстров Абаскаль Спартак
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