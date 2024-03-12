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Агент Дивеева: Игорь набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашен в сборную России

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Агент Олег Еремин, агент игрока ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал вызов своего клиента в национальную сборную России.
Фото: "Матч ТВ"
– Он набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашен в сборную России. Мне кажется, что все закономерно. Готов ли Дивеев к таким нагрузкам? Посмотрим на поле.

Ранее главный тренер команды России Валерий Карпин определился с составом на мартовский сбор, в ходе которого мы национальная дружина сыграет с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). В него попал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.

Напомним, Дивеев в нынешнем сезоне принял участие лишь в трех официальных матчах в составе армейцев.

Источник: “СЭ”

Дивеев Сборная России ЦСКА
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