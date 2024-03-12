– Он набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашен в сборную России. Мне кажется, что все закономерно. Готов ли Дивеев к таким нагрузкам? Посмотрим на поле.
Ранее главный тренер команды России Валерий Карпин определился с составом на мартовский сбор, в ходе которого мы национальная дружина сыграет с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). В него попал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.
Напомним, Дивеев в нынешнем сезоне принял участие лишь в трех официальных матчах в составе армейцев.
Источник: “СЭ”
Агент Дивеева: Игорь набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашен в сборную России
Агент Олег Еремин, агент игрока ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал вызов своего клиента в национальную сборную России.
Фото: "Матч ТВ"