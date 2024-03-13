"Не знаю, что происходит в "Краснодаре". Может, поверили в себя. Надо встряхнуть команду — так можно и без тройки остаться. Понятно, что уже без кубка, но можно ещё и из тройки вылететь, потому что "Динамо" выглядит очень хорошо", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Сегодня, 12-го марта "Краснодар" уступил "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в два очка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Ивич может заменить Гильермо Абаскаля в московском "Спартаке". Ивич возглавил южан в январе 2023 года - под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в прошлом сезоне, где уступил московскому ЦСКА.
Червиченко: не знаю, что происходит, но надо встряхнуть "Краснодар" — так можно и без тройки остаться
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о "Краснодаре".
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