Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
2 - 0 2 0
КраснодарЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
3 - 1 3 1
НаполиЗавершен

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
2 - 1 2 1
Боруссия МЗавершен

Червиченко: не знаю, что происходит, но надо встряхнуть "Краснодар" — так можно и без тройки остаться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о "Краснодаре".
Фото: GETTY IMAGES
"Не знаю, что происходит в "Краснодаре". Может, поверили в себя. Надо встряхнуть команду — так можно и без тройки остаться. Понятно, что уже без кубка, но можно ещё и из тройки вылететь, потому что "Динамо" выглядит очень хорошо", - цитирует Червиченко "Чемпионат".

Сегодня, 12-го марта "Краснодар" уступил "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в два очка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Ивич может заменить Гильермо Абаскаля в московском "Спартаке". Ивич возглавил южан в январе 2023 года - под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в прошлом сезоне, где уступил московскому ЦСКА.

Червиченко Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится