"Под впечатлением от результатов первой части чемпионата Ивича начали сватать в "Спартак", но если сейчас его возьмет клуб, то это будет нелепо. Человек только вылетел, сразу его подбирать — не знаю, насколько это правильно. Хотя в первой части сезона была проведена хорошая работа", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Зенита" на одно очко. "Быки" уступили "Химкам" со счетом 0:2 в 1/4 финала Кубка России и вылетели из турнира. "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2, после чего в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может быть уволен из московского клуба. "Красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице и отстают от петербургского клуба на девять очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.
Нигматуллин: если "Спартак" сейчас возьмет Ивича, то это будет нелепо
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном назначении Владимира Ивича в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"