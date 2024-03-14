Как сообщает источник, Абаскаль выступал за то, чтобы Промес отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Отмечается, что испанский специалист уверял руководство “Спартака” в необходимости присутствия Промеса на сборах вместе с клубом.
Ранее стало известно о том, что полиция ОАЭ арестовала нападающего “Спартака” Квинси Промеса. Сообщается, что Квинси был задержан по запросу прокуратуры Нидерландов. Теперь голландская сторона требует экстрадицию форварда.
Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Также голландский суд дал ему полтора года тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом.
Источник: Metaratings
Metaratings: Абаскаль выступал за то, чтобы Промес отправился вместе со “Спартаком” в ОАЭ
Наставник “Спартака” Гильермо Абаскаль лично хотел, чтобы нападающий команды Квинси Промес отправился с красно-белыми на сборы в ОАЭ.
Фото: "Матч ТВ"