Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
15:30
СочиНе начат
Спартак
18:00
ОренбургНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Metaratings: Абаскаль выступал за то, чтобы Промес отправился вместе со “Спартаком” в ОАЭ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник “Спартака” Гильермо Абаскаль лично хотел, чтобы нападающий команды Квинси Промес отправился с красно-белыми на сборы в ОАЭ.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, Абаскаль выступал за то, чтобы Промес отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Отмечается, что испанский специалист уверял руководство “Спартака” в необходимости присутствия Промеса на сборах вместе с клубом.

Ранее стало известно о том, что полиция ОАЭ арестовала нападающего “Спартака” Квинси Промеса. Сообщается, что Квинси был задержан по запросу прокуратуры Нидерландов. Теперь голландская сторона требует экстрадицию форварда.

Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Также голландский суд дал ему полтора года тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом.

Источник: Metaratings

Абаскаль Спартак Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится