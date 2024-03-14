– Саламыч умный человек. Наверняка у него сейчас есть предложения, но он выберет правильный вариант. Пока он ушёл в тень. Надеюсь, скоро всплывет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер сборной России и московского “Спартака” Станислав Черчесов может вернуться в стан красно-белых.
Отметим, что Роман Шишкин и Станислав Черчесов ранее вместе работали. Шишкин находился под руководством Черчесова, когда тот возглавлял столичный клуб.
Напомним, Черчесов с лета 2023 года находится без работы. Его последним клубом является “Ференцварош”.
Источник: “Чемпионат”
Шишкин – о Черчесове: Саламыч умный человек. Надеюсь, скоро всплывет
Бывший защитник “Спартака” Роман Шишкин высказался Станиславе Черчесове.
Фото: "Матч ТВ"