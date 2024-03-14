Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
15:30
СочиНе начат
Спартак
18:00
ОренбургНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Шишкин – о Черчесове: Саламыч умный человек. Надеюсь, скоро всплывет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник “Спартака” Роман Шишкин высказался Станиславе Черчесове.
Фото: "Матч ТВ"
– Саламыч умный человек. Наверняка у него сейчас есть предложения, но он выберет правильный вариант. Пока он ушёл в тень. Надеюсь, скоро всплывет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер сборной России и московского “Спартака” Станислав Черчесов может вернуться в стан красно-белых.

Отметим, что Роман Шишкин и Станислав Черчесов ранее вместе работали. Шишкин находился под руководством Черчесова, когда тот возглавлял столичный клуб.

Напомним, Черчесов с лета 2023 года находится без работы. Его последним клубом является “Ференцварош”.

Источник: “Чемпионат”

Шишкин Спартак Станислав Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится