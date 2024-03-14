Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился своими соображениями относительно возвращения Мурада Мусаева на должность главного тренера «быков». По словам Ари, работа и стиль игры коллективов под руководством Мурада Мусаева сильно отличаются от того, что показывал «Краснодар» при Владимире Ивиче, который недавно был уволен с поста наставника команды.
«Краснодар» проводит хорошую кампанию, шанс стать чемпионом нельзя упустить! Приход Мусаева станет отличной мотивацией. Он очень много сделал для клуба, Мурад — отличный тренер, фанаты его очень любят», - передает слова Ари «Матч ТВ».
Экс-форвард "Краснодара" Ари: приход Мусаева станет отличной мотивацией
Бывший форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Краснодар"