Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
15:30
СочиНе начат
Спартак
18:00
ОренбургНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Экс-форвард "Краснодара" Ари: приход Мусаева станет отличной мотивацией

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился своими соображениями относительно возвращения Мурада Мусаева на должность главного тренера «быков». По словам Ари, работа и стиль игры коллективов под руководством Мурада Мусаева сильно отличаются от того, что показывал «Краснодар» при Владимире Ивиче, который недавно был уволен с поста наставника команды.

«Краснодар» проводит хорошую кампанию, шанс стать чемпионом нельзя упустить! Приход Мусаева станет отличной мотивацией. Он очень много сделал для клуба, Мурад — отличный тренер, фанаты его очень любят», - передает слова Ари «Матч ТВ».

Краснодар Ари Мурад Мусаев Владимир Ивич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится