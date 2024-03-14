Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». По словам Мостового, он не понимает, как в нынешней ситуации можно было убрать Ивича, ведь именно при нем команда впервые в своей истории ведет борьбу за золотые медали РПЛ.
«Это выглядит очень странно, но такие реалии. Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить. Не думаю, что «Краснодар» сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное», - передает слова Мостового "Евро-футбол.ру".
Напомним, что ранее «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича после того, как команда проиграла в кубке «Химкам» со счетом 0:2. На пост наставника команды был назначен Мурад Мусаев, который ранее занимал данную должность с 2018 по 2021 год.
Мостовой – об отставке Ивича: делают хайп, как сейчас модно говорить
Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением об отставке Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».
Фото: "Чемпионат"