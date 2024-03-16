Бывший нападающий «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился своим мнением о том, какой тренер смог бы сделать из «Спартака» чемпиона. По словам Якубко, в «Спартаке» очень высокие требования от тренера, а также непростая обстановка, поэтому ему сложно назвать конкретного человека, которому бы удалось привести «красно-белых» к золотым медалям Российской Премьер-Лиги.
«Мы возвращаемся к тому, что это, как говорят в России, «народная команда», все ждут, что «Спартак» будет лучшим клубом в стране, который должен показывать и доказывать. Есть ли уверенность, что если бы Гвардиола пришёл в «Спартак», то он бы сделал команду чемпионом? Нет», - передает слова Якубко «РБ Спорт».
Экс-игрок "Динамо" Якубко: не уверен, что Гвардиола сделал бы "Спартак" чемпионом
Фото: Getty Images