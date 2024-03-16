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Президент "Сочи" Ротенберг - о сохранении прописки в РПЛ: думаю, у Морено получится, команда будет биться

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Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о борьбе команды за сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится. Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать — вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть. Так что посмотрим. Но "Сочи" будет выходить в каждой игре и биться!", - цитирует Ротенберга "СЭ".

Роберто Ромено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года, ранее испанский специалист работал в сборной Испании и "Монако". После 20-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 13 очков. Команда вылетела из Кубка России, уступив в 1/4 финала Пути регионов хабаровскому "СКА" в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 - по пен.). В зимнее трансферное окно к российскому клубу присоединилось тринадцать игроков.

Сочи Борис Ротенберг Морено
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