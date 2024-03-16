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Лещук: испытываю ли неприятные чувства, играя на стадионе "Зенита"? Не хочу говорить - не получится мягко сказать

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Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук высказался об атмосфере на стадионе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало. Испытываю ли неприятные ощущения, приезжая играть против "Зенита"? Не хочу обидеть ни Санкт-Петербург, ни "Зенит", но… Не буду говорить об этом — не получится мягко сказать", - цитирует Лещука "РБ Спорт".

В текущем сезоне Лещук провел за московское "Динамо" 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. "Бело-голубые" уступили петербургскому "Зениту" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 1:2. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от коллектива Сергея Семака, который располагается на первой строчке, на два очка. Московский клуб сыграет со "СКА-Хабаровск" в плей-офф Пути регионов Кубка России, а "сине-бело-голубые" в полуфинале Пути РПЛ встретятся со "Спартаком".

Динамо Зенит Игорь Лещук
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