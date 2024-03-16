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Литвинов: стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Конечно, скучаю по нему - он один из наших лидеров

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"
"Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Сильно надеюсь, что он вернется как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров. Надеюсь, что все устаканится, успокоится, и Квинси будет с нами и будет помогать на поле", - цитирует Литвинова Sport24.

Напомним, что Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов из ОАЭ, так как был задержан за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, а прокуратура Нидерландов объявила Промеса в международный розыск. В ближайшее время Квинси может быть экстрадирован в Нидерланды. В текущем сезоне нападающий отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-м матче за "красно-белых".

Спартак Руслан Литвинов Квинси Промес
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