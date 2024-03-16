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Билялетдинов: "Зенит" уже не отпустит свое, "Краснодар" и другие клубы выглядят неважно

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Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зенит" — безоговорочный лидер? "Краснодар" и другие клубы выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже все. "Динамо"? По последнему матчу с "Зенитом", там тоже разница была существенная. Думаю, "Зенит" уже не упустит свое", - цитирует Билялетдинова Metaratings.

"Краснодар" уходил на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице российского чемпионата, однако уже спустя два тура после возвращения команд с зимних сборов "Зенит" лидирует в таблице, опережая "быков" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров, отставая от петербургского клуба на два очка. В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Марцела Лички уступила подопечным Сергея Семака с общим счетом 1:2 и вылетела в нижнюю сетку Пути регионов.

Динияр Билялетдинов Зенит Краснодар Динамо Локомотив
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