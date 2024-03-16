"Для болельщиков и интриги это классный матч, а формат запутанный. Проигравшая команда ведь не вылетит. Но эти матчи с "Зенитом" для Абаскаля решающими не будут. Многом нужно успокоиться на тему испанца, слишком много разговоров про него. А смысл его убирать? Команда выиграет пару матчей и снова будет в тройке", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля обошла в четвертьфинале "Оренбург" с общим счетом 3:2, а подопечные Сергея Семака по сумме двух встреч оказались сильнее московского "Динамо" (2:1 - общий счет). После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского клуба на девять очков. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера московского клуба.
Мостовой: а смысл убирать Абаскаля? Команда выиграет пару матчей и снова будет в тройке
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о противостоянии "Спартака" и "Зенита" в Кубке России, а также о Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"