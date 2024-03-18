- Есть ли ощущение, что Абаскаля могли уволить, не выиграй мы у "Оренбурга"? Честно говоря, нет. Мы не обсуждаем это внутри команды. Бились за результат, пытались добиться успеха. В СМИ пишут на этот счет много чего, но мы не обращаем на это внимания. Почти все у нас не первый год в "Спартаке" и понимают, какой ажиотаж вокруг клуба и команды, - передают слова Литвинова "Известия".
Московский "Спартак" 14 марта одержал волевую домашнюю победу со счётом 3:1 в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом" и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ (первый матч - 0:1). До игры в СМИ появлялась информация, что главный тренер красно-белых - 34-летний испанец Гильермо Абаскаль - может быть уволен со своей должности в случае неудачного исхода матча против "Оренбурга".
Хавбек "Спартака" Литвинов: не обсуждаем ситуацию с Абаскалем внутри команды
Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о ситуации с возможным увольнением главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
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