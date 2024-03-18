"Матч со сборной Сербии должен быть самым интересным за время отстранения России. Сейчас европейская сборная в соперниках для нас в диковинку. Молодцы, что смогли договориться. Это будет хорошая проверка на прочность для Карпина и игроков. Но надо понимать, что сербы - это не кубинцы без бутс, они могут нам целую авоську накидать", - предположил Пономарев.
Матч сборной России против сборной Сербии, который пройдет 21-го марта в Москве, станет первым для подопечных Валерия Карпина в календарном году. Кроме того, Сербия - первый европейский соперник российской сборной со времен поражения от сборной Хорватии (0:1) в выездном матче квалификации к Чемпионату Мира в Катаре в ноябре 2021-го года.
Сборная Кубы провела товарищеский матч против сборной России 20-го ноября прошлого года в Волгограде. Россияне отправили в ворота кубинцев восемь безответных мячей.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: сборная Сербии - это не кубинцы без бутс. Они нам могут целую авоську накидать
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от первого контрольного матча сборной России в 2024-м году.
Фото: официальный сайт РФС