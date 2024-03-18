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Кафанов: преимущество при вызове в сборную России получает тот вратарь, которого задействуют как полевого

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился критериями, согласно которым в команду вызываются голкиперы.
Фото: официальный сайт РФС
"Мы не смотрим на результаты, а смотрим на качество игры вратаря. При прочих равных условиях преимущество получает тот вратарь, чья команда играет в том стиле, при котором голкипер часто задействуется в роли полевого футболиста", - заявил Кафанов.

21-го марта сборная России проведет первый товарищеский матч в 2024-м году. Соперниками россиян станет сборная Сербии. Спустя четыре дня состоится вторая игра - против сборной Парагвая. Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Вызов в национальную сборную на мартовские матчи получили голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов и вратарь "Спартака" Александр Максименко.

Двумя другими вратарями, вызванными в национальную команду стали россияне, выступающие за рубежом: Юрий Лодыгин из греческого "Панатинаикоса" и Андрей Лунев из азербайджанского "Карабаха". Напомним, оба они ранее защищали ворота санкт-петербургского "Зенита".

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России Виталий Кафанов
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