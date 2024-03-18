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Тарпищев: у "Спартака" никогда не было толкового менеджмента. Агенты бабки зарабатывают и всё

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскритиковал руководство московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
"У "Спартака" никогда не было толкового менеджмента. Я вообще не понимаю, чем руководители руководствуются. Видимо, агенты бабки зарабатывают на клубе и всё. Сравните с тем, что Гинер сделал для ЦСКА или Галицкий для "Краснодара", - заявил Тарпищев.

Шамиль Тарпищев является болельщиком московского "Спартака". В текущем сезоне "красно-белые" с 31-м очком в 20-ти матчах занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА опережает "Спартак" на одно очко и располагается на 4-й строчке. "Краснодар" с 39-ю очками в активе занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 очко.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак ЦСКА Краснодар
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