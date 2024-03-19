- Есть переживания за "Локомотив", потому что у команды неудачный старт после паузы. Это даже неожиданно. Думал, что весной "Локомотив" сразу наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело, будто сезон уже позади. Некоторые футболисты выпали из состава - Дзюба плохо выглядит, Миранчук тоже. Это очень грустно. Надо искать причину, почему так происходит, - передаёт слова Наумова "Чемпионат".
В двух стартовых матчах весенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 1 очко, уступив на выезде столичному "Динамо" (1:2) и сыграв домашнюю ничью с "Сочи" (2:2). 14 марта красно-зелёные выбыли в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов) Кубка России после домашней ничьей со счётом 1:1 с калининградской "Балтикой" (первый матч 2:2) и поражения в серии послематчевых пенальти (6:7) в рамках ответной игры 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).
В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает пятое место, набрав 32 очка в 20 матчах.
Наумов: "Локомотив" выглядит тяжело, будто сезон уже позади. Некоторые игроки выпали из состава - Дзюба, Миранчук
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал игру "железнодорожников" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"