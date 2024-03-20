- Не понимаю, какой смысл приглашать Захаряна, Миранчука, Головина? Просто платить деньги за их перелеты. У РФС есть отчетность, вот, вы бы, как журналисты, задали вопрос, сколько тратится денег на проезд всех этих игроков? На эти деньги лучше построить поля в провинции, это было бы гораздо полезнее.
Напомним, полузащитники Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин были включены в окончательный список игроков, вызванных в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда проведет два товарищеских матча с Сербией и Парагваем.
Захарян в текущем сезоне провел за испанский "Реал Сосьедад" 31 матч и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас. В активе Алексея Миранчука 3 забитых мяча и 10 голевых ассистов в 27 играх за "Аталанту". Головин провел в составе "Монако" 25 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Источник: Metaratings
Селюк: какой смысл приглашать сейчас в сборную Захаряна, Миранчука, Головина и платить за их перелеты?
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался против приглашения в сборную России игроков из европейских чемпионатов в период отстранения команды от международных соревнований.
Фото: РФС