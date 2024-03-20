"Бителло и Карраскаль по своим качествам на голову сильнее Арсена. До его трансфера в "Реал Сосьедад" не помню ни одной игры, где бы он блистал. И да, "Динамо" – главный конкурент "Зенита" за чемпионство, особенно на фоне последних изменений в "Краснодаре", - приводит слова Корнеева Metaratings.
В текущем сезоне Бителло провел за московское "Динамо" 18 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Хорхе Карраскаль отдал две голевые передачи в 17-ти встречах. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Арсен Захарян отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в 31-м матче за испанский "Реал Сосьедад".
Корнеев: Бителло и Карраскаль по своим качествам на голову сильнее Захаряна
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что игроки московского "Динамо" Хорхе Карраскаль и Бителло сильнее полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"