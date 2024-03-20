"Со спортивной точки зрения Квинси Промес очень сильный футболист и добавлял команде. Конечно, многие все еще его сильно любят, но мне кажется, что с ним надо потихоньку прощаться. Слишком существенные минусы в этой истории для клуба. Ситуация тяжелая для всех, но будь я на месте руководства "Спартака", я бы стремился сотрудничество с игроком. При этом надо понимать, что у этой ситуации нет хорошего решения", - цитирует Геркуса "РБ Спорт".
Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов из ОАЭ, так как попал в ДТП и сбежал с места аварии. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск и пытается экстрадировать игрока. В текущем сезоне Промес провел за российский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Сегодня, 20-го марта интернет-портал Transfermarkt обнулил трансферную стоимость игрока. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко.
Илья Геркус: мне кажется, что "Спартаку" с Промесом надо потихоньку прощаться, у ситуации нет хорошего решения
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что "Спартаку" стоит разорвать контракт с Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"