"Кайо полностью сфокусирован на "Краснодаре". Назначение Мусаева? Он уже работал с этим специалистом. Никаких проблем", - цитирует Хеновеса "РБ Спорт".
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий принял решение уволить сербского главного тренера Владимира Ивича после того, как команда не одержала ни одной победы в первых трех матчах сезона в чемпионате и кубке России. Новым главным тренером "быков" стал Мурад Мусаев, подписавший контракт с клубом до конца сезона.
Агент: Кайо полностью сфокусирован на "Краснодаре". Он уже работал с Мусаевым, никаких проблем
Агент бразильского защитника Кайо из "Краснодара" Нето Хеновес прокомментировал возвращение российского специалиста Мурада Мусаева на должность главного тренера "горожан".
Фото: "Чемпионат"