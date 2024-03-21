"Россия — отличная команда. Они использовали свое преимущество. Плюс было удаление — это ключевой момент. Положительного выделить ничего не могу. Первые 20 минут мы играли неплохо, но до удаления. Тренировочная игра получилась хорошей для русских, но не для нас", - цитирует Стойковича "Чемпионат".
Сегодня, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. На 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича. 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на стадионе московского "Динамо". Сегодня было объявлено о товарищеском матче со сборной Беларуси, который состоится 8-го июня в Минске.
Главный тренер сборной Сербии: положительного выделить ничего не могу, мы играли неплохо, но до удаления
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал игру с Россией (0:4).
Фото: GETTY IMAGES