"После счета 2:0 я перестал смотреть эту игру. Мне было вообще не интересно. На что там было смотреть? Судья сломал игру. Это не красная карточка сто процентов. В таких матчах нельзя давать такие карточки", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. На 21-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику московского ЦСКА и сборной Сербии Милану Гайичу за фол в своей штрафной. 25-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем на стадионе московского "Динамо", а в июне Россия проведет товарищеский матч со сборной Беларуси в Минске.
Мостовой: мне было вообще не интересно. На что там было смотреть? Судья сломал игру
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды России над Сербией (4:0).
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