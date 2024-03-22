"За Захаряном раньше не особо следил в футбольном плане, пару раз только играли друг против друга. Но, конечно, он изменился. На тренировках стал больше брать игру на себя, обыгрывать, бить по воротам. Наверное, те, кто играл с ним в "Динамо", смогут больше рассказать об изменениях Арсена", - цитирует Харина "Чемпионат".
Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо". Забитыми мячами отличились: Антон Миранчук (пенальти), Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел за европейский клуб 31 матч и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Испанский клуб вылетел от французского "ПСЖ", уступив в 1/8 финала евротурнира с общим счетом 1:4.
Харин - о Захаряне: на тренировках стал больше брать игру на себя, обыгрывать, бить по воротам
Защитник сборной России и "Ахмата" Евгений Харин рассказал об игре с полузащитником "Реал Сосьедад" и партнером по национальной команде Арсене Захаряне.
Фото: сборная России по футболу