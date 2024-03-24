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Гендиректор "Динамо" Пивоваров: сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о намечающихся акциях клуба в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле".
Фото: "СЭ"
"Будет серьезная благотворительная повестка. Обо всем расскажем в ближайшие дни. Как уже говорил, сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим", - заявил Пивоваров.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям, после чего в здании начался пожар. СМИ, со ссылкой на компетентные ведомства, сообщают о том, что число жертв превышает сотню сюдей. В Москве и Московской области были отменены все массовые мероприятия. Матч сборной России против Парагвая, который должен был пройти на стадионе "Динамо" 25-го марта, отменен.

Матч московского "Динамо" с "Ростовом", который пройдет в Москве 29-го марта, будет открывать программу 22-го тура РПЛ. За 10 туров до конца чемпионата "бело-голубые" занимают 3-е место в таблице и отстают от "Зенита" и "Краснодара" на 2 и на 1 очко соответственно.

Источник: "СЭ"

Павел Пивоваров Динамо
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