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Агент: Барриос не уедет из России в связи с произошедшим

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Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, сообщил, что его клиент не планирует покидать Россию.
Фото: ФК "Зенит"
"Вильмар не уедет из России в связи с произошедшим", - приводит слова агента "ВсеПроСпорт".

Опорный полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. Действующее соглашение 30-летнего колумбийского хавбека с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне Барриос сыграл за "сине-бело-голубых" 24 матча во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.

Вилмар Барриос Зенит
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