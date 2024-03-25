"Вильмар не уедет из России в связи с произошедшим", - приводит слова агента "ВсеПроСпорт".
Опорный полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. Действующее соглашение 30-летнего колумбийского хавбека с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне Барриос сыграл за "сине-бело-голубых" 24 матча во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.
Агент: Барриос не уедет из России в связи с произошедшим
Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса, сообщил, что его клиент не планирует покидать Россию.
Фото: ФК "Зенит"