- Ваня вернется в клуб после следующей игры сборной, которая состоится во вторник. Что касается произошедшей ужасной трагедии, я думаю, она затрагивает всех людей в мире, независимо от того, кто ты и откуда. Но в целом я могу сказать, что Ваня чувствует себя в безопасности в России и ему нравится жить в Сочи.
Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен теракт, в результате которого, по предварительным данным СК, погибли 133 человека.
Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Сочи" с января 2022 года. Контракт 24-летнего игрока сборной Словении с сочинским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провел за "барсов" 15 матчей в российской Премьер-лиге и одну игру в Кубке России, в которых отметился двумя забитыми голами.
Источник: "СЭ"
Агент Дркушича: Ваня чувствует себя в безопасности в России, ему нравится жить в Сочи
Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал, когда его клиент вернется из расположения сборной Словении.
Фото: Global Look Press