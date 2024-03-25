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Агент Дркушича: Ваня чувствует себя в безопасности в России, ему нравится жить в Сочи

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Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал, когда его клиент вернется из расположения сборной Словении.
Фото: Global Look Press
- Ваня вернется в клуб после следующей игры сборной, которая состоится во вторник. Что касается произошедшей ужасной трагедии, я думаю, она затрагивает всех людей в мире, независимо от того, кто ты и откуда. Но в целом я могу сказать, что Ваня чувствует себя в безопасности в России и ему нравится жить в Сочи.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен теракт, в результате которого, по предварительным данным СК, погибли 133 человека.

Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Сочи" с января 2022 года. Контракт 24-летнего игрока сборной Словении с сочинским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провел за "барсов" 15 матчей в российской Премьер-лиге и одну игру в Кубке России, в которых отметился двумя забитыми голами.

Источник: "СЭ"

Дркушич Сочи
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