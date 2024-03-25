"Этого никогда не будет. "Фенербахче" пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще - это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе", - заявил Тукманов.
Напомним, после матча 30-го тура чемпионата Турции, в котором "Фенербахче" на выезде одолел "Трабзонспор", болельщики хозяев массово выбежали на поле и побежали в сторону футболистов команды соперника. Между болельщиками "Трабзонспора" и футболистами "Фенербахче" завязалась драка.
Руководство "Фенербахче" выразило возмущение инцидентом и пригрозило рассмотрением варианта сняться с чемпионата Турции. После 30-титуров турецкой Суперлиги "Фенербахче" занимает 2-е место с 79-ю очками. В активе возглавляющего чемпионскую гонку "Галатасарая" 81 очко. "Трабзонспор" занимает 3-е место и отстает от "Фенербахче" на 30 очков.
Источник: "Спорт День за Днем"
Экс-гендиректор РФС Тукманов - о возможном приглашении "Фенербахче" в РПЛ: чепуха
Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов оценил вероятность участия турецкого "Фенербахче" в чемпионате России.
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