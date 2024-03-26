- Много нюансов, которые влияют на подписание Митрюшкина "Локомотивом". Руководство команды знает, что будет в конце сезона, и знает, к чему надо готовиться, а также может посмотреть Антона и отдать потом в аренду или оставить себе. Может быть много вариантов развития событий. У Худякова и Гильерме летом кончаются контракты, поэтому на всякий случай берут нового вратаря. Посмотрим, как будет себя проявлять, ведь было много случаев, когда брали футболиста на будущее, а он начал сразу же показывать себя и стал одним из лидеров команды, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний голкипер подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин, контракт которого с красно-чёрными истекает в июне 2024 года, подписал соглашение с московским "Локомотивом" и перейдёт в этот клуб летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне основным голкипером "железнодорожников" является 28-летний Илья Лантратов, на счету которого 23 матча во всех турнирах, 29 пропущенных голов и 5 "сухих" игр. 20-летний Даниил Худяков не сыграл в этом сезоне за взрослый состав красно-зелёных ни одного матча. На счету 38-летнего Маринато Гильерме 5 матчей в Кубке России с 5 пропущенными мячами и 2 "сухих" встречи.
Булыкин: на подписание Митрюшкина "Локомотивом" влияет много нюансов. У Худякова и Гильерме летом кончаются контракты
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о подписании вратарём "Химок" Антоном Митрюшкиным отложенного контракта с "железнодорожниками".
Фото: ТАСС